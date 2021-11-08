Политолог назвал возможного преемника Джо Байдена

Камала ХаррисФото: Justin Lane - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден вероятнее всего не изберётся на новый срок, заявил изданию «ПолитРоссия» американист Константин Блохин. Он назвал целью Байдена сформировать условия для победы нового кандидата от партии демократов. И им может стать Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года.
Скорее всего, это будет Камала Харрис. Её перспективы во многом зависят от результатов правления Байдена: насколько оно будет эффективным и успешным, настолько будут велики её шансы на победу. <...> Представьте, если впервые в истории США на посту президента окажется женщина, к тому же с афроамериканскими и индийскими корнями, — сказал Блохин.
Он добавил, что борьба республиканцев и демократов обострилась. Например, на выборах в Вирджинии губернатором штата стал один из республиканцев Гленн Янгкин. Но с их стороны без Дональда Трампа нет явного лидера, способного участвовать в президентской гонке.
Отношения же с Россией, как и Китаем, вряд ли изменятся, считает Блохин.
Ранее рейтинг Джо Байдена опустился до отметки 37,8% среди соотечественников. Рейтинг Байдена снижается постепенно. В октябре он опустился до показателя 44,7% с предыдущих 56%.