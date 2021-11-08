Политолог назвал возможного преемника Джо Байдена

Президент США Джо Байден вероятнее всего не изберётся на новый срок, заявил изданию «ПолитРоссия» американист Константин Блохин. Он назвал целью Байдена сформировать условия для победы нового кандидата от партии демократов. И им может стать Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года.

Скорее всего, это будет Камала Харрис. Её перспективы во многом зависят от результатов правления Байдена: насколько оно будет эффективным и успешным, настолько будут велики её шансы на победу. <...> Представьте, если впервые в истории США на посту президента окажется женщина, к тому же с афроамериканскими и индийскими корнями, — сказал Блохин.

Он добавил, что борьба республиканцев и демократов обострилась. Например, на выборах в Вирджинии губернатором штата стал один из республиканцев Гленн Янгкин. Но с их стороны без Дональда Трампа нет явного лидера, способного участвовать в президентской гонке.

Отношения же с Россией, как и Китаем, вряд ли изменятся, считает Блохин.

Ранее рейтинг Джо Байдена опустился до отметки 37,8% среди соотечественников. Рейтинг Байдена снижается постепенно. В октябре он опустился до показателя 44,7% с предыдущих 56%.