Псаки пошутила о том, чем займётся после ухода из Белого дома Псаки заявила о желании выспаться после ухода из Белого дома

Джен Псаки / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отшутилась, когда её спросили о планах на будущее после ухода из американской администрации. Она заявила, что хочет выспаться, читать книги и смотреть сериалы, сообщает РИА Новости.

Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то, посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям, — отметила представитель Белого дома.

Псаки никак не прокомментировала информацию о переходе на телевидение, которую распространяют в СМИ США.

Ранее стало известно, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая после почти полутора лет работы. Её сменит первая на данном посту чернокожая американка и представительница ЛГБТ-сообщества Карин Жан-Пьер, которая сейчас является заместителем Псаки.