Посол России обвинил США в недобросовестной конкуренции по газу

Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook

Будущий госсекретарь США Энтони Блинкен выступил накануне инаугурации Джо Байдена с громкими заявлениями относительно России. Также он выразил недовольство тем, что страна — член НАТО Турция купила у России С-400.

Политику России в целом Блинкен оценил как вызов новой администрации, он считает, что «ситуацию стоит рассматривать по серии фронтов». Он отметил, что Вашингтон хочет продлить СНВ-3, но необходимо действовать быстро....