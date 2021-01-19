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Посол России обвинил США в недобросовестной конкуренции по газу

02:12, 20 января 2021
Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook

Вашингтон нарушает международное право и переходит все границы, когда вводит санкции против «Северного потока — 2». С таким заявлением выступил глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов.

Он заявил, что американцы давно пытаются путём угроз и санкций помешать строительству трубопровода.

Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и её европейских партнёров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума СП-2, — подчеркнул Антонов.

В попытке прекратить строительство США не чураются никаких мер давления даже на собственных партнёров. Они «вышли за рамки приличия», а их действия расцениваются не иначе как «неприкрытая недобросовестная конкуренция».

Американцы буквально силой хотят заставить европейских граждан покупать своё сырьё.

В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет, — предупредил Антонов.

Новые ограничительные меры против судна «Фортуна», укладывающего «Северный поток — 2», и его владельца — «КВТ-Рус» были введены во вторник, 19 января, писал ранее NEWS.ru.

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