Популярность видеозвонков в Zoom обогатила пластических хирургов

https://static.news.ru/photo/d5dc9bb2-df8d-11ea-be4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Стремительный рост популярности видеозвонков, спровоцированный введённым из-за пандемии коронавируса карантином, резко увеличил востребованность пластических хирургов и косметологов. К ним едва ли не в очередь выстроились интернет-пользователи, недовольные своей внешностью.

Как сообщает американское издание The New York Times, разочарованные в собственном лице граждане тратят до $25 тысяч (1,8 млн рублей) на операции и процедуры. Как признаются сами медики, они никогда прежде не делали такое количество подтяжек, как в этом году.

По словам хирургов, практически каждый пациент заявляет, что решился на изменения после того, как стал интенсивно общаться в видеочатах с помощью ставшего популярным в США, а затем и во всём мире, приложения Zoom. Люди считают, что выглядят очень непрезентабельно и просят это исправить.

Впрочем, специалисты назвали ещё одну вероятную причину новой тенденции. Во время пандемии те, кто боится заразиться коронавирусом, были вынуждены не ездить в отпуск и остаться дома. В связи с этим они вкладывают накопленные на отдых деньги в себя — то есть в пластические операции и косметические процедуры.

Ранее NEWS.ru писал, что в России растёт популярность операций по увеличению бюста. За десять лет количество обращений к пластическим хирургам с этой целью выросло в три раза.