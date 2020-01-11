https://static.news.ru/photo/cc6c4a66-359f-11ea-9872-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Christy Bowe/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Госсекретарь США Майкл Помпео возмутился обстрелом американской авиабазы Балад в Ираке и призвал власть найти и наказать виновных. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на страницу госсекретаря в Twitter.

Возмущены новым ракетным обстрелом иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ, — привела сообщение Майкла Помпео газета.

СМИ сообщили 12 января, что база США в Ираке подверглась ракетному удару. Уточняется, что базу атаковали восемь ракет, изготовленных нефабричным способом. Пострадали четверо военных иракского происхождения. Американцев на базе в тот момент не было.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты не знали точно, когда и где будут совершаться надвигающиеся нападения, запланированные иранским командующим Касемом Сулеймани.