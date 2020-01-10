https://static.news.ru/photo/a8680000-33cf-11ea-a48a-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты не знали точно, когда и где будут совершаться надвигающиеся нападения, запланированные иранским командующим Касемом Сулеймани.

Нет сомнений, что Касем Сулеймани готовил серию неминуемых атак. Мы не знаем точно, когда и где, но это было реально, — цитирует Помпео Aljazeera.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённым Штатам в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани во время его нахождения в Ираке могли помогать сирийцы. Расследование сосредоточилось на сотрудничестве информаторов в аэропортах Дамаска и Багдада.