Подполковник армии США оценил шансы Украины победить Россию Подполковник армии США Дэвис: Украина не имеет никаких шансов победить Россию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украина не имеет шансов выйти победителем из противостояния с Россией, заявил подполковник Вооруженных сил США Дэниэл Дэвис в статье для 19Fortyfive. Он отметил, что западные страны ошибочно полагали, что если с начала российской спецоперации на Украине наложить на Москву мощные санкции и поставлять Киеву вооружение, то армия украинского президента Владимира Зеленского одержит победу.

По мере того как спецоперация приближается к четырехмесячной отметке, становится до боли очевидно, что шансы складываются в пользу России. С военной точки зрения, нет рационального пути, по которому Украина могла бы выиграть. Без корректировки курса в ближайшее время сам Киев в конечном счете может оказаться не в безопасности, — сказал высокопоставленный военный.

В конце мая бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. По его словам, Соединенные Штаты переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации. Бэндоу убежден, что Вашингтон должен рассмотреть возможность возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путём.