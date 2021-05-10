Politico: ГРУ заподозрили в атаках на разведчиков США

Российских военных ГРУ заподозрили в атаках на американских разведчиков по всему миру с помощью «направленной энергии». Но доказательств у американцев нет.
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Во время расследования изучается предположительное участие ГРУ. Также газета отметила, что причина ухудшения здоровья американских разведчиков по-прежнему неизвестна.
Ранее в СМИ появилась информация о двух инцидентах на территории США, которые схожи с теми случаями атак с использованием технологии «направленной энергии» против американских сотрудников за рубежом. Кроме России США также подозревали в атаке Китай.
Ранее NEWS.ru писал, что американский экс-сенатор Гарри Рид убеждён, что российский президент Владимир Путин задействовал НЛО для преследования американских военных.