Politico: ГРУ заподозрили в атаках на разведчиков США

https://static.news.ru/photo/b90a5f18-b1df-11eb-8d36-96000091f725_660.jpg Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/Global Look Press

Российских военных ГРУ заподозрили в атаках на американских разведчиков по всему миру с помощью «направленной энергии». Но доказательств у американцев нет.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники. Окончательные выводы американская разведка ещё не сделала, но по заявлениям инсайдеров издания в правительстве США, расследование предполагаемых атак было активизировано​​​.

Во время расследования изучается предположительное участие ГРУ. Также газета отметила, что причина ухудшения здоровья американских разведчиков по-прежнему неизвестна.

Ранее в СМИ появилась информация о двух инцидентах на территории США, которые схожи с теми случаями атак с использованием технологии «направленной энергии» против американских сотрудников за рубежом. Кроме России США также подозревали в атаке Китай.

Ранее NEWS.ru писал, что американский экс-сенатор Гарри Рид убеждён, что российский президент Владимир Путин задействовал НЛО для преследования американских военных.