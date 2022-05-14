Полиция сообщила о задержании виновника стрельбы в супермаркете в Буффало Полиция сообщила о задержании виновника стрельбы в супермаркете в штате Нью-Йорк

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Полиция задержала человека, начавшего стрельбу в супермаркете американского города Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом говорится в сообщении городских правоохранителей в Twitter. При этом полицейские не уточнили личность и мотивы действий задержанного.

Несколько человек были ранены в результате стрельбы. Стрелявший находится под стражей. Призываем автомобилистов и остальных местных жителей держаться в стороне от места происшествия, — говорится в сообщении.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул предложила властям содействие.

Ранее телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев сообщил о стрельбе в супермаркете города Буффало. По данным телеканала, ранения получили по меньшей мере девять человек. Также сообщалось о погибших, их число не раскрывалось.