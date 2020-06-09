Погибшего после задержания Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

https://static.news.ru/photo/c14b47ec-aae1-11ea-be71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Godofredo A. Vasquez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американца Джорджа Флойда, погибшего после жестокого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне.

Смерть мужчины вызвала акции протеста протии полицейского насилия и расизма по всем США и не только, многие из них переросли в погромы и мародёрство. Однако похороны Флойда, несмотря на весь ажиотаж, прошли без камер, на них присутствовали только члены семьи покойного и приглашённые гости. Траурную процессию сопровождали по дороге на кладбище несколько тысяч человек, которые скандировали имя афроамериканца.

Видеозапись того, как гроб с убитым погружают в катафалк, на своей официальной странице в социальной сети разместила австралийская телезвезда и экстрасенс Джеки Гиллис.

Ты пробудил весь мир, — написала она в Twitter.

Теперь, по решению властей Хьюстона, 9 июня стало Днём Джорджа Флойда.

46-летний афроамериканец погиб в ходе задержания. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее писал NEWS.ru, смерть Флойда изменит ход будущего США. Такое мнение высказал губернатор Техаса Грег Эбботт.