Погибшего после задержания Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

Смерть мужчины вызвала акции протеста протии полицейского насилия и расизма по всем США и не только, многие из них переросли в погромы и мародёрство. Однако похороны Флойда, несмотря на весь ажиотаж, прошли без камер, на них присутствовали только члены семьи покойного и приглашённые гости. Траурную процессию сопровождали по дороге на кладбище несколько тысяч человек, которые скандировали имя афроамериканца.

Видеозапись того, как гроб с убитым погружают в катафалк, на своей официальной странице в социальной сети разместила австралийская телезвезда и экстрасенс Джеки Гиллис.

Теперь, по решению властей Хьюстона, 9 июня стало Днём Джорджа Флойда.