Условием ношения тюрбанов и хиджабов является опрятный внешний вид и их консервативность. Военным также позволили отпускать бороды, отмечает CNN.

Under the new guidelines, Sikhs and Muslims can seek a religious accommodation to wear turbans, beards, unshorn hair and hijabs, and expect to be approved as long as their appearance is "neat and conservative," except under extremely limited circumstances https://t.co/hHv9w2mRjl