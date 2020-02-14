Фото: US Air Force

Руководство военно-воздушных сил США обновило правила дресс-кода. Сикхам и мусульманам, которые хотят служить стране, разрешили носить религиозные атрибуты одежды.

Условием ношения тюрбанов и хиджабов является опрятный внешний вид и их консервативность. Военным также позволили отпускать бороды, отмечает CNN.

Ранее последователям сикхизма и исповедующим Ислам служащим ВВС Соединённых Штатов приходилось в индивидуальном порядке запрашивать разрешение на ношение религиозной одежды. Процесс одобрения был длительным, руководство шло на уступки от случая к случаю.

Как писал NEWS.ru, компания Nike выпустила коллекцию купальных костюмов «Victory Swim», ориентированную на мусульманок.

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