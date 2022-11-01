Пентагон обсуждает с компаниями обеспечение Украины спутниковой связью Генерал США Райдер: Пентагон говорит с компаниями, чтобы обеспечить Украину спутниковой связью

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Пентагон по-прежнему ведет переговоры с профильными компаниями об обеспечении Украины спутниковой связью, однако время заключать соответствующие контракты пока не пришло, заявил 1 ноября пресс-секретарь американского военного ведомства генерал ВВС Патрик Райдер. Он подчеркнул, что разговоры по этому вопросу ведутся в том числе и со SpaceX, передает ТАСС.

Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в спутниковой связи с Украиной и компаниями, такими как SpaceX и прочими. На сегодняшний день у меня нет никаких объявлений по поводу каких-либо потенциальных контрактов или будущих соглашений, — пояснил американский генерал.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Дипломат отметил, что Запад подвергает неоправданному риску устойчивость мирной космической деятельности своими действиями. Он назвал текущую тенденцию «чрезвычайно опасной».