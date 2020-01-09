https://static.news.ru/photo/74301efe-334c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Представитель Белого дома Хоган Гидли прокомментировал резолюцию палаты представителей США, ограничивающую права американского лидера Дональда Трампа в области ведения боевых действий в отношении Ирана либо на его территории.

По мнению Гидли, появление такого документа является политическим ходом и вредит антитеррористической деятельности, проводимой Соединёнными Штатами на Ближнем Востоке, передаёт «Интерфакс».

Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооружённых сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц, а также пытается ограничить полномочия президента в области защиты Америки и наших интересов в регионе в условиях непрекращающихся угроз, — заявил представитель Белого дома.

Как писал NEWS.ru ранее, Палата представителей Конгресса США одобрила 9 января резолюцию, предусматривающую ограничение полномочий главы государства Дональда Трампа в вопросе использования вооружённых сил США в отношении Ирана. Согласно документу, Трамп не может начать военные действия в отношении Ирана, равно как и на его территории, пока администрация США не получит на то одобрение Конгресса. Данное разрешение не потребуется в случае, если будет совершено вооружённое нападение на Соединённые Штаты со стороны Ирана.