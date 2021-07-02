Жертвы домогательств получат $850 млн от «Бойскаутов Америки»

Организация «Бойскауты Америки», созданная в 1910 году, выплатит $850 млн жертвам сексуальных домогательств. В 2020-м они объявили о банкротстве на фоне растущего числа исков. По последним сведениям, на организацию пожаловались более 90 тысяч человек. Об этом пишет газета USA Today.

Адвокат группы истцов Кен Ротвейлер отметил, что первоначальное урегулирование в размере $850 млн является крупнейшим по искам о сексуальном насилии в истории Соединённых Штатов. Другой юрист, по имени Пол Монс, заявил, что конечная сумма со всеми выплатами может превышать миллиард долларов. Адвокаты убеждены, что борьба за деньги продолжится.

В организации же понадеялись на то, что компенсация поможет им выйти из банкротства. По данным СМИ, право на получение компенсации получили от 60 до 82 тысяч истцов, в связи с этим предложенная сумма предполагает выплату от $10 тысяч до $14 тысяч каждому истцу.

Ранее стало известно, что знаменитый бельгийский художник и театральный режиссёр Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах. На него пожаловались участники его же танцевальной труппы.

Слушания начались осенью 2018-го на фоне громких заявлений по поводу насилия в рамках кампании движения #MeToo. Кроме домогательств члены коллектива обвиняли мастера в злоупотреблении властью, запугивании и психологических манипуляциях. 28 июня комиссия по трудовым конфликтам (подразделение Генпрокуратуры) в Антверпене передала дело 62-летнего Фабра в суд. Первые заседания запланировали на 21 сентября.