Бельгийского художника Фабра будут судить за приставания к танцорам

Знаменитый бельгийский художник и театральный режиссёр Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах. На него пожаловались участники его же танцевальной труппы, передаёт газета Dernière Heure.

Слушания начались осенью 2018-го на фоне громких заявлений по поводу насилия в рамках кампании движения #MeToo. Кроме домогательств члены коллектива обвиняли мастера в злоупотреблении властью, запугивании и психологических манипуляциях. 28 июня комиссия по трудовым конфликтам (подразделение Генпрокуратуры) в Антверпене передала дело 62-летнего Фабра в суд. Первые заседания запланировали на 21 сентября.

Ян Фабр — один из известнейших современных художников. Он признавался, что его творчество уходит корнями в классическую фламандскую живопись, а главными источниками вдохновения являются Питер Пауль Рубенс и Якоб Йорданс. Фабр часто использует эстетику животного мира. Материалами для работ мэтра становились панцири жуков, скелеты, рога, чучела, а также кровь.

Накануне стало известно, что летом 2021 года в США начнутся съёмки первого голливудского фильма, посвящённого скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, обвинённым в домогательствах десятками женщин.

Ранее сообщалось, что агент Александра Головина Анна Стародумова прокомментировала историю о якобы домогательствах актёра к начинающей актрисе Дарье Митичашвили. По её словам, все обвинения в адрес звезды «Кадетства» голословны и на них нет смысла обращать внимание.