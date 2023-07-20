Опубликовано видео разрушенного торнадо завода Pfizer в США Торнадо разрушил здание завода Pfizer в Северной Каролине

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торнадо, обрушившийся на Северную Каролину 19 июля, разрушил завод Pfizer, сообщает Erie News Now. Повреждения получили и другие здания, была перекрыта крупная автомагистраль, ранены более десятка человек.

По данным Национальной метеорологической службы, скорость ветра составляла 150 миль в час. Крыша предприятия Pfizer в Роки-Маунт оказалась смята как бумажный лист. Согласно заявлению компании, сообщений о пострадавших на заводе не поступало.

Мы оцениваем ситуацию, чтобы определить влияние на производство. Наши мысли с нашими коллегами, нашими пациентами и обществом, когда мы восстанавливаемся после этого погодного инцидента, — говорится в заявлении.

По словам представителя округа, по меньшей мере 13 человек получили легкие травмы в округе Нэш в результате урагана. Как сообщили в офисе шерифа округа, в соседнем округе Эджкомб три человека получили ранения, двое из них получили опасные для жизни травмы.

9 июля очевидцы заметили смерч около Крымского моста. Туристы засняли его из автомобиля, проезжая по мосту. На видео видны черные тучи и воронка смерча.

Также ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков, о пострадавших неизвестно. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи, основной удар стихии ожидают в ночь на 10 июля.