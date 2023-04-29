«Он не доживет»: кандидат в президенты США Хейли о втором сроке Байдена Кандидат в президенты США Хейли: Байден вряд ли доживет до конца второго срока

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Кандидат в президенты и бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила Fox News, что американский лидер Джо Байден вряд ли доживет до конца второго срока. Политик призвала признать, что, голосуя за Байдена, люди будут рассчитывать на президента Харрис. Она при этом не стала спекулировать на тему диагноза нынешнего главы государства.

Нам всем понятно, и мы можем сказать по существу, что если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента Харрис, так как идея о том, что он доживет до 86 лет, маловероятна, — сказала Хейли.

Журналисты телеканала добавили, что президентская должность — крайне напряженная работа и допустили, что Байден может не справиться с нагрузкой.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена на выборах, чтобы избежать возможных последствий.