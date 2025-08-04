Оценена вероятность новой мировой войны из-за ссоры Медведева и Трампа

Интернет-перепалка заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и президента США Дональда Трампа не приведет к новой мировой войне, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru доцент РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, американский лидер при всем желании не смог бы единолично начать такой конфликт с Россией.

Третья мировая не сможет начаться из-за ссоры Медведева и Трампа. В США выстроена система власти, где у президента нет полномочий править единолично. Особенно это было видно в первый его срок, когда Трампу в принятии внешнеполитических решений активно препятствовал Конгресс. А сейчас его курс устраивает большую часть истеблишмента, — сказал Перенджиев.

Эксперт также объяснил, как следует относиться к жесткой риторике Медведева в адрес Трампа.

Слова Медведева — это ответ на заявления со стороны Запада, в том числе самого Трампа. Он показывает, что РФ может зеркально ответить на жесткие высказывания западных политиков. В следующий раз они будут думать, прежде чем делать агрессивные заявления, — отметил собеседник.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер предостерег Россию от доверия к США. Профессор Чикагского университета назвал политику администрации Трампа непоследовательной и непредсказуемой, что делает невозможным полноценное дипломатическое взаимодействие.