Обвинённый в слабости мэр Миннеаполиса ответил Трампу

https://static.news.ru/photo/3662f59a-a180-11ea-a873-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступил перед журналистами из-за продолжающихся в городе протестов и погромов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Он отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа, назвавшего его «очень слабым».

Слабость — это отказ принять ответственность за свои собственные действия. Слабость — это указывать пальцем на кого-то другого во время кризиса. Дональд Трамп не знает ничего о силе Миннеаполиса. Мы дьявольски сильны. Трудный ли это период? Да. Но будьте уверены, что мы с этим справимся, — заявил Фрей репортёрам.

"Donald Trump knows nothing about the strength of Minneapolis.": Mayor Jacob Frey addresses controversial tweets issued by the president Thursday evening. pic.twitter.com/SAI7gB4uuD — CBS News (@CBSNews) May 29, 2020

В Миннеаполис, столицу Миннесоты Сент-Пол и ближайшие к ним районы направлены более 500 бойцов национальной гвардии штата. Они готовы оказать помощь местным правоохранителям в защите жизней людей, сохранении собственности и права на мирные демонстрации.

Ключевая задача — обеспечить, чтобы пожарные службы могли реагировать на звонки, — сказано в заявлении нацгвардии Миннесоты.

Протесты в крупнейшем городе Миннесоты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования. На похороны Флойда собрали более $1,5 млн.

Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек. Как писал NEWS.ru, предполагаемого мародёра застрелил владелец ломбарда.