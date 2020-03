Комиссар Железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон сообщил об этом в Twitter. По его словам, 27 марта ему стало известно о письмах, которые получают производители нефти от операторов трубопроводов, с просьбой сократить добычу. Ситтон отметил, что эту ситуацию необходимо взять под контроль.

Got word yesterday that some Texas producers are starting to get letters from shippers (pipelines) asking for oil production cuts because they are out of storage.



We need to get in front of this. #txenergy