Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Операторы американских нефтепроводов столкнулись с недостатком площадей для хранения сырья и обратились к производителям с просьбой ограничить добычу нефти.

Комиссар Железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон сообщил об этом в Twitter. По его словам, 27 марта ему стало известно о письмах, которые получают производители нефти от операторов трубопроводов, с просьбой сократить добычу. Ситтон отметил, что эту ситуацию необходимо взять под контроль.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что как минимум один оператор трубопровода в США обеспокоился тем, что трейдеры могут перестать продавать нефть и будут хранить её, ожидая повышения цен. Оператор начал требовать у клиентов доказательств того, что у них есть покупатель на сырьё или место для разгрузки.

Как передавал NEWS.ru, Райан Ситтон выразил желание обсудить ситуацию на мировом рынке нефти с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом. Комиссар RRC таким образом рассчитывает найти решения для выхода из кризиса, в котором оказалась нефтяная отрасль после обвала котировок.

Цены на нефть обрушились 6 марта после срыва сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

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