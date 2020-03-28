https://static.news.ru/photo/669377b4-7118-11ea-850a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Операторы американских нефтепроводов столкнулись с недостатком площадей для хранения сырья и обратились к производителям с просьбой ограничить добычу нефти.

Комиссар Железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон сообщил об этом в Twitter. По его словам, 27 марта ему стало известно о письмах, которые получают производители нефти от операторов трубопроводов, с просьбой сократить добычу. Ситтон отметил, что эту ситуацию необходимо взять под контроль.

Got word yesterday that some Texas producers are starting to get letters from shippers (pipelines) asking for oil production cuts because they are out of storage.



We need to get in front of this. #txenergy — Ryan Sitton (@RyanSitton) March 28, 2020

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что как минимум один оператор трубопровода в США обеспокоился тем, что трейдеры могут перестать продавать нефть и будут хранить её, ожидая повышения цен. Оператор начал требовать у клиентов доказательств того, что у них есть покупатель на сырьё или место для разгрузки.

Как передавал NEWS.ru, Райан Ситтон выразил желание обсудить ситуацию на мировом рынке нефти с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом. Комиссар RRC таким образом рассчитывает найти решения для выхода из кризиса, в котором оказалась нефтяная отрасль после обвала котировок.

Цены на нефть обрушились 6 марта после срыва сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.