Минюст США подал в суд на Google

https://static.news.ru/photo/f198a068-12db-11eb-9272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Ming/ChinaFotoPress/ZUMA Press/Global Look Press

Корпорацию Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Соответствующий иск в суд направило Министерство юстиции Соединённых Штатов.

В ведомстве уверены, что компания нарушила закон, так как сдерживала конкурентов, используя своё положение на рынке, передаёт Reuters.

К мировым IT-гигантам есть претензии у антимонопольных органов по всей планете. Так, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, выполняющая функции регулятора, неоднократно начинала расследования доминирующего положения на рынке Facebook, Apple и Google. Кроме того, власти Евросоюза составляют список из 20 мировых технологических гигантов, в отношении которых будут введены наиболее жёсткие регуляторные нормы с тем, чтобы ограничить их безраздельное господство на рынках.

В феврале 2020 года стало известно, что Google не предоставит документы в рамках антимонопольного расследования, которое проводит комиссия из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико, писал NEWS.ru.