Минторг США сообщил о сокращении экспорта полупроводников в Россию на 90% Министр торговли США: санкции Запада привели к сокращению экспорта полупроводников в РФ на 90%

Фото: IMAGO/Alexander Pohl/Global Look Press

Западные санкции в отношении России привели к значительному сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ — на 90%, заявила министр торговли США Джина Раймондо. По ее словам, из-за ограничительных мер Россия столкнется с проблемами производства широкого спектра товаров, включая высокоточные ракеты и прочее вооружение.

С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки, — заявила американский министр.

Ранее издание Tomshardware, ссылаясь на Минэк Тайваня написало, что власти страны приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем. Также введено ограничение по конструктивному исполнению изделий: экспортируемые в РФ и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что запрет Тайваня на поставки полупроводников для России и Белоруссии, продиктованный желанием усилить напряжение на страны, обречен на провал.