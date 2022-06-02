Тайвань перестал поставлять в Россию еще один стратегический товар Тайвань запретил поставки в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Фото: Yang Ding Qinglin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Тайваня приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем, сообщает тайваньское издание Digitimes ссылаясь на Минэкономики страны. Также введено ограничение по конструктивному исполнению изделий: экспортируемые в РФ и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов.

Министерство экономики Тайваня подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. Белоруссия включена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, — говорится в статье.

Издание уточняет, что под запрет попадают микропроцессоры, которые соответствуют хотя бы одному из трех критериев: уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц, а также если порт или интерфейс обеспечивает скорость передачи свыше 25 Мбайт/с.

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