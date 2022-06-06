МИД КНР: запрет Тайваня на экспорт полупроводников в РФ обречен на провал

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Запрет Тайваня на поставки полупроводников для России и Белоруссии, продиктованный желанием усилить напряжение на страны, обречен на провал, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Ранее был введен запрет на поставки в Россию и Белоруссию произведенных на Тайване чипов с тактовой частотой более 25 МГц. Дипломат полагает, что подобные решения власти Тайваня принимают «по указке внешних политических сил».

Правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня таким образом стремится усилить напряженность. Подобные усилия тайваньской стороны однозначно обречены на провал, — сказал Лицзянь.

Накануне Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем.

Позже в Минпромторге заявили, что Россия сможет обойтись без тайваньских чипов, так как ограничение на экспорт многих высокотехнологичных изделий, производимых Тайванем, неформально действовало и до 24 февраля.