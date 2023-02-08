Минфин США освободил от санкций Лепса и двух криминальных авторитетов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс исключен из санкционного списка США, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина Соединенных Штатов. Санкции против него были введены в 2013 году.

Также власти США освободили от санкций криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

Десять лет назад правительство США подозревало Лепса в связи с мафией из преступного синдиката «Братский круг». Тогда его внесли в черные списки американского Минфина, заблокировали активы, а лицам, проживающим в США, запретили деловые контакты с певцом.

Ранее Евросоюз отменил санкции против бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Ранее политик подавал иск в Европейский суд с требованием исключить его из санкционного списка, в который он был занесен еще в 2017 году. По его словам, ограничения мешают ему вести бизнес на Кипре.