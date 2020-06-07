Мэр Нью-Йорка пообещал провести реформы в полиции на фоне протестов

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти города проведут реформу полиции. В частности, часть средств, запланированных на финансирование правоохранительных органов, будет переведена на молодёжные программы.

Детали будут проработаны в ходе бюджетного процесса в ближайшие недели. Но я хочу, чтобы люди поняли, что мы стремимся перераспределить ресурсы, чтобы сосредоточиться на нашей молодёжи, — цитирует градоначальника ТАСС.

Де Блазио отметил, что шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши уже ранее проявлял заинтересованность к работе его подчинённых с молодыми людьми. По его мнению, это будет способствовать разрешению ряда проблем уж в зародыше.

Многие города США охвачены массовыми протестами против расизма и полицейского произвола. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая. Он умер от удушья, когда его задерживали полицейские.

Акции протеста сопровождаются погромами, стрельбой и стычками с силовиками. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр города Миннеаполиса Джейкоб Фрей, в котором и произошёл инцидент, давший начало протестам, призвал искоренить «расистскую систему» в правоохранительных органах.