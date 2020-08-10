McDonald's попытается отсудить у экс-президента выходное пособие

Компания McDonald's подала в суд на бывшего президента и генерального директора Стива Истербрука. Его обвинили в сокрытии данных о нарушении рабочей этики.
По словам нынешнего главы организации, Криса Кемпзински, у бывшего топ-менеджера хотят отсудить компенсацию, которую тот получил при уходе с поста.
Недавно из отчета сотрудников нам стали известны новые данные о поведении нашего бывшего гендиректора Стива Истербрука. Теперь мы знаем, что его действия шли вразрез с нашими ценностями в значительно большей степени, чем мы полагали, — приводит слова Кемпзински ТАСС.
Он заявил, что его предшественник «солгал и уничтожил доказательства ненадлежащих личных отношений», в связи с чем не имеет права на предусмотренную контрактом компенсацию.
Иск о взыскании средств подан по указанию совета директоров корпорации.
Истербрук покинул пост президента и гендиректора McDonald's в ноябре 2019 года из-за романа с подчинённой, писал NEWS.ru. Размер его компенсации, по некоторым данным, составил $675 тысяч. Помимо этого, он получил долю от акций компании, которая оценивается более чем в $37 млн.