Машина, которой управляла женщина, не была зарегистрирована, кроме того, у Дины не было водительских прав. Мать Линдси Лохан не признала свою вину и к настоящему моменту уже вернулась домой, сообщает CNN со ссылкой на её адвоката Марка Джея Хеллера.

Dina Lohan, the mother of actress Lindsay Lohan, was arrested on Saturday evening and charged with driving while intoxicated and leaving the scene of an accident https://t.co/GYF2WoRDBV