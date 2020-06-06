В Миннеаполисе 4 июня прошли похороны афроамериканца Джорджа Флойда, убийство которого послужило поводом к массовым протестам. Церемония запомнилась пламенной речью преподобного Эла Шарптона, чернокожего баптистского проповедника. Он — не единственный религиозный лидер, который поддержал демонстрации в США. В последние дни всё больше священников берут на себя роль модераторов дискуссии о правах чернокожего населения, а некоторые из них выходят на улицы вместе с протестующими.

Преподобный Эл Шарптон — известная в Америке личность, лидер мнений чернокожего населения. При президенте Бараке Обаме он был советником в его администрации, ранее вёл своё ток-шоу на телевидении, играл в кино. Для США в этом нет ничего необычного: со времён Билли Грэма харизматичные проповедники, совмещающие службу Богу с публичной жизнью, являются неотъемлемой частью общественной жизни. На похоронах Джорджа Флойда в Миннеаполисе Шарптон произнёс короткую, но эмоциональную речь.

История Джорджа Флойда — это история всех чернокожих, — заявил преподобный Шарптон. — Потому что уже 401 год причина, по которой мы никогда не могли стать теми, кем мы хотели и мечтали стать, это то, что вы перекрыли нам кислород.

Афроамериканское сообщество в США неохотно доверяет властям, но прислушивается к собственным лидерам, которыми нередко становятся чернокожие религиозные деятели. Сегодня они не только вдохновляют своих сторонников на протесты, но и пытаются пустить их в мирное русло, осуждая насилие и вандализм. Сообщается и о том, что священники сами присоединяются к протестам, иногда совмещая их с публичными молитвами.

Втягиванию религиозных лидеров в протесты поспособствовал президент Дональд Трамп. В понедельник, 1 июня, он без предупреждения приказал очистить пространство перед епископальной церковью Святого Иоанна в Вашингтоне от протестующих. Полицейские и гвардейцы применили к ним слезоточивый газ. Затем Трамп взял в руки Библию и начал позировать с ней на фоне церкви, заявляя о том, что положит конец беспорядкам любой ценой, в том числе с помощью армии.

mpi34/MediaPunch via www.imago-i/Global Look Press

Подобный шаг привёл одних религиозных деятелей в замешательство, а других — в ярость. Особенно была удивлена случившимся епископ Епископальной церкви Вашингтона Марианн Бадде, которую президент даже не предупредил о том, что собирается позировать на фоне её храма.

Позвольте мне прояснить: президент только что без разрешения использовал Библию, самый священный текст иудейско-христианской традиции, и одну из церквей моей епархии в качестве фона для заявления, противоположного учению Иисуса, — заявила Бадде в эфире CNN.

Аналогичные слова осуждения прозвучали от католического архиепископа Уилтона Грегори, президента Межконфессионального альянса и раввина Джека Молина, известного иезуитского священника Джеймса Мартина, главы Евангелическо-лютеранской церкви Америки Элизабет Итон и многих других. Среди тех, кто пострадал от слезоточивого газа на площади перед церковью Святого Иоанна, оказалась священник Епископальной церкви Джини Гербаси — она в это время сидела во дворе храма.

Были среди религиозных деятелей и те, кто поддержал необычный шаг Трампа. Среди них — пастор Первой баптистской церкви в Далласе Роберт Джеффресс и Франклин Грэм, сын знаменитого проповедника Билли Грэма. Это дало повод главе страны заявить , что религиозным лидерам на самом деле понравилась его фотосессия с Библией.

Однако голоса осуждения в религиозной среде всё же преобладают. Отнюдь не на такой эффект рассчитывал Трамп, когда брал в руки Библию перед телекамерами. Евангелисты входят в его целевой электорат, поэтому в последние недели он делал шаги с целью удержать их симпатии на своей стороне. Например, он призвал открыть церкви, ранее закрытые на карантин, осудив губернаторов за то, что они приняли решение возобновить работу баров и тату-салонов раньше, чем храмов. Теперь же он рискует потерять и эту группу избирателей.