Команда Байдена выбрала главного «противника» США

https://static.news.ru/photo/9b5d6620-5b06-11eb-b148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition TV via CNP /Med/Global Look Press

После того как команда избранного президента США Джо Байдена заявила, что Россия остаётся одной из угроз, стало ясно, что Вашингтон намерен изменить направление внешней политики страны. Так считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Администрация уходящего лидера Дональда Трампа в последние месяцы пребывания у власти, действуя из эгоистических и политически-конъюнктурных соображений и не всегда адекватно с точки зрения интересов долгосрочной американской внешней политики, отражала двухпартийное согласие в отношении проблем, связанных с Россией, Китаем и другими странами. Приоритеты, которые проявились в последние несколько лет, сохранятся в виде основных направлений политики США в ближайшем будущем, — сказал Васильев ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, Вашингтон продолжит говорить «нет» строительству «Северного потока — 2». Васильев пришёл к такому выводу после заявлений кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена. Он ранее заявил, что американские власти в рамках антироссийской внешней политики должны предотвратить строительство газопровода.

При этом, по мнению других экспертов, Байден сделает весьма прибыльный подарок для России, ведь он готовится в первый же день после инаугурации подписать документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщал NEWS.ru.