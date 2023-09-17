Кандидат в президенты США Рамасвами назвал главную угрозу для страны Кандидат в президенты США Рамасвами: угроза номер один — это Китай

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Вивек Рамасвами

Главная угроза для Соединенных Штатов — это Китай, заявил в интервью телеканалу Fox News кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. По его мнению, Вашингтону следует уделить больше внимания этой стране, а не СССР, которого уже давно не существует.

Угроза номер один, которая стоит перед нами, это коммунистический Китай... нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует, — отметил Рамасвами.

Рамасвами добавил, что по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, Китай остается приоритетным направлением для обороны США. Он подчеркнул важность сохранения партнерства с Израилем, поскольку это способствует обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах в 2024 году признает контроль России над новыми территориями и отменит санкции против нее. В обмен на это он попросит Москву выйти из военного альянса с Китаем. По словам Рамасвами, эффективная сделка должна приносить выгоду всем участникам. Он считает, что пока от конфликта на Украине выигрывает только Китай. Рамасвами утверждает, что недальновидная и непродуманная политика США по отношению к Китаю привела к сближению Пекина и Москвы, что представляет угрозу интересам Вашингтона.