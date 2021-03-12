Издание Politico рассказало о «войне» в Атлантическом совете из-за РФ

«Война» разгорелась внутри американского аналитического центра Атлантический совет (признан в России нежелательной организацией) при НАТО из-за статьи о России.
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Публикация статьи привела к тому, что работники и научные сотрудники аналитического центра выступили с заявлением. Они не согласились с выводами статьи и посчитали её не достигающей цели. Как отметил один из научных сотрудников организации, статья его коллег может «подорвать доверие» к другим материалам, которые Atlantic Council готовит «по российскому вопросу».
Само появление статьи в организации связали с влиянием пожертвований от миллиардера Чарльза Коха, который выступает за менее активное вмешательство США в дела других стран.
Ранее NEWS.ru сообщал, что администрации Джо Байдена предлагают немедленно принять санкции в отношении Кремля и российской политической элиты. NEWS.ru обратил внимание на соответствующие рекомендации, которые выдвинул влиятельный в США Атлантический совет, консультирующий правительственные структуры. В документе содержатся предложения как по персональным, так и более широким рестрикциям.