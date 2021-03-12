Издание Politico рассказало о «войне» в Атлантическом совете из-за РФ

https://static.news.ru/photo/ad8315d6-8386-11eb-98e8-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

«Война» разгорелась внутри американского аналитического центра Атлантический совет (признан в России нежелательной организацией) при НАТО из-за статьи о России.

Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что старшие эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз несколько дней назад разместили материал, в котором отметили особенность отношений с Россией. Они посчитали, что Вашингтон не должен «уделять слишком много внимания теме защиты прав человека» в РФ. Авторы сомневались, что демократизация в России действительно послужит интересам США.

Публикация статьи привела к тому, что работники и научные сотрудники аналитического центра выступили с заявлением. Они не согласились с выводами статьи и посчитали её не достигающей цели. Как отметил один из научных сотрудников организации, статья его коллег может «подорвать доверие» к другим материалам, которые Atlantic Council готовит «по российскому вопросу».

Само появление статьи в организации связали с влиянием пожертвований от миллиардера Чарльза Коха, который выступает за менее активное вмешательство США в дела других стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрации Джо Байдена предлагают немедленно принять санкции в отношении Кремля и российской политической элиты. NEWS.ru обратил внимание на соответствующие рекомендации, которые выдвинул влиятельный в США Атлантический совет, консультирующий правительственные структуры. В документе содержатся предложения как по персональным, так и более широким рестрикциям.