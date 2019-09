Генеральное консульство РФ в Хьюстоне сообщило об этом в своём Twitter со ссылкой на данные от американского Госдепартамента. Дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.

Департамент информации полиции г.Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших.

We express sincere condolences to the families of victims. https://t.co/Qchx4g3Lhk