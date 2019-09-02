Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Среди убитых и раненых при стрельбе в техасских населённых пунктах Одесса и Мидлэнд нет граждан других стран, кроме США.

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне сообщило об этом в своём Twitter со ссылкой на данные от американского Госдепартамента. Дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее News.ru писал, что в результате действий злоумышленника в Одессе пять человек погибли и более 20 пострадали. Преступник передвигался по городу на автомобиле и стрелял по горожанам из огнестрельного оружия. При задержании полиция застрелила 30-летнего мужчину, его личность пока не разглашается. По данным от полиции соседнего города Мидлэнд, у стрелка мог быть сообщник.

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