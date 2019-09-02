https://static.news.ru/photo/2a7fd4fe-cdb5-11e9-8905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Среди убитых и раненых при стрельбе в техасских населённых пунктах Одесса и Мидлэнд нет граждан других стран, кроме США.

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне сообщило об этом в своём Twitter со ссылкой на данные от американского Госдепартамента. Дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.

Департамент информации полиции г.Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших.

We express sincere condolences to the families of victims. https://t.co/Qchx4g3Lhk — Russia in Houston (@RusCons_TX) 31 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что в результате действий злоумышленника в Одессе пять человек погибли и более 20 пострадали. Преступник передвигался по городу на автомобиле и стрелял по горожанам из огнестрельного оружия. При задержании полиция застрелила 30-летнего мужчину, его личность пока не разглашается. По данным от полиции соседнего города Мидлэнд, у стрелка мог быть сообщник.