«Инопланетяне и наркотики»: разведку США подкололи из-за доклада по России

https://static.news.ru/photo/f5982ef4-7d21-11ea-a2b6-fa163e074e61_660.jpgФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доклад американской разведки о «вмешательстве в выборы-2020», опубликованный 16 марта, у российского бизнесмена Евгения Пригожина вызвал только смех. Он предположил, что американские военные серьёзно увлекаются галлюциногенными препаратами, раз опубликовали этот документ.
Я слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению Управления национальной разведки США, сотрудники спецслужб США активно применяют эти наркотики, — цитирует Пригожина Lenta.ru.
Бизнесмен предположил: ещё немного — и разведчики в США увидят не только вмешательство России, но и нападение зелёных инопланетян с российским флагом на Белый дом.
Он призвал военных прекратить «приём наркотиков».
В докладе американцев сказано, что Россия не вмешивалась в инфраструктуру, но пыталась дискредитировать нынешнего президента Джо Байдена через СМИ, а также «посеять рознь» в американском обществе. В связи с этим США анонсировали санкции против России, писал NEWS.ru.