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Американская разведка обвинила депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача в действиях по дискредитации президента США Джо Байдена с ведома российских властей. Об этом говорится в обнародованном докладе разведсообщества.

Спецслужбы США считают, что руководил действиями Деркача президент РФ Владимир Путин. Путин и другие российские высокопоставленные официальные лица знали и, вероятно, распорядились провести операции по влиянию против президентских выборов в...