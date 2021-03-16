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«Инопланетяне и наркотики»: разведку США подкололи из-за доклада по России

01:37, 17 марта 2021 32
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доклад американской разведки о «вмешательстве в выборы-2020», опубликованный 16 марта, у российского бизнесмена Евгения Пригожина вызвал только смех. Он предположил, что американские военные серьёзно увлекаются галлюциногенными препаратами, раз опубликовали этот документ.

Я слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению Управления национальной разведки США, сотрудники спецслужб США активно применяют эти наркотики, — цитирует Пригожина Lenta.ru.

Бизнесмен предположил: ещё немного — и разведчики в США увидят не только вмешательство России, но и нападение зелёных инопланетян с российским флагом на Белый дом.

Он призвал военных прекратить «приём наркотиков».

В докладе американцев сказано, что Россия не вмешивалась в инфраструктуру, но пыталась дискредитировать нынешнего президента Джо Байдена через СМИ, а также «посеять рознь» в американском обществе. В связи с этим США анонсировали санкции против России, писал NEWS.ru.

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