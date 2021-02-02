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Илон Макс заявил о временном отказе от Twitter

12:22, 02 февраля 2021 10
Фото: pixabay.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на какое-то время уйдёт из социальной сети Twitter.

Какое-то время меня не будет в Twitter, — написал он на своей странице в социальной сети.

При этом бизнесмен никак не объяснил своё намерение отказаться от использования Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что d Белом доме не очень расстроены тем, что экс-президенту США Дональду Трампу закрыли доступ в Twitter. По словам пресс-секретаря нынешней администрации президента Джен Псаки, в отличие от Трампа Джо Байден идейно противостоит разжиганию ненависти в соцсетях.

20 января ведомственные аккаунты Белого дома в социальной сети Twitter после инаугурации перешли администрации избранного президента США Джо Байдена. Помимо официального аккаунта Белого дома (@WhiteHouse) и президента США (@POTUS), были переданы также аккаунты вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретаря (@PressSec). Отмечается, что специальный аккаунт был создан для мужа вице-президента Камалы Харрис Дага Эмхоффа (@SecondGentleman). Пачилио добавил, что записи членов администрации Дональда Трампа теперь будут храниться в архивах открытого доступа.

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