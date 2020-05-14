CNBC: Белый дом готовит указ о производстве основных лекарств в США

Администрация президента США готовит указ, согласно которому определённые лекарственные препараты первой необходимости должны будут производить на американской территории.
По словам одного из источников телеканала CNBC, документ
В октябре 2019 года во время выступления в конгрессе руководитель Центра оценки и исследования лекарственных средств Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Джанет Вудкок заявила, что 72% поставляющих лекарственные ингредиенты в Штаты производств расположены за рубежом, в том числе 13% — в Китае.
Ранее представители Елисейского дворца сообщили, что вакцина от коронавируса должна стать всенародным достоянием, писал NEWS.ru.
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