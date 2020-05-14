CNBC: Белый дом готовит указ о производстве основных лекарств в США

https://static.news.ru/photo/897d2890-9690-11ea-b996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Horazny/CTK/Global Look Press

Администрация президента США готовит указ, согласно которому определённые лекарственные препараты первой необходимости должны будут производить на американской территории.

По словам одного из источников телеканала CNBC, документ может быть обнародован 15 мая, а вступить в силу — спустя 90 дней.

В октябре 2019 года во время выступления в конгрессе руководитель Центра оценки и исследования лекарственных средств Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Джанет Вудкок заявила, что 72% поставляющих лекарственные ингредиенты в Штаты производств расположены за рубежом, в том числе 13% — в Китае.

Ранее представители Елисейского дворца сообщили, что вакцина от коронавируса должна стать всенародным достоянием, писал NEWS.ru.