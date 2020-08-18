Госдеп высоко оценил консультации с РФ по стратегической стабильности

https://static.news.ru/photo/d23dd94c-e188-11ea-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Маршалл Биллингсли Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о желании достижения «политически обязывающего» договора с Россией о сокращении вооружений.

Мы должны заняться вопросом о боеголовках, на которые не распространяются предусмотренные договором ограничения и которые постоянно наращивает Российская Федерация. Следует задаться вопросом о том, когда же их будет достаточно. Поэтому мы сосредоточили внимание на соглашении, которое будет политически обязывающим и которое будет охватывать все боеголовки, — цитирует его ТАСС.

Биллингсли также добавил, что следующий договор в области контроля над вооружениями должен быть многосторонним. По его словам, он обязательно должен включать Китай. Помимо этого, он подчеркнул ценность переговоров как для США, так и для Российской Федерации.

Есть некоторые сферы, в которых позиции РФ и США сходятся, но у нас остаются серьёзные разногласия по ряду ключевых вопросов. Другими словами, у нас есть некоторое согласие по существу, но потребуется очень много работы, чтобы мы достигли прогресса, — подытожил Биллингсли.

Как ранее информировал NEWS.ru, Российская Федерация готова разместить ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ ЕС в случае если Соединённые Штаты разместят там аналогичное оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.