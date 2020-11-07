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США

Глава НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

21:41, 07 ноября 2020

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к кандидату на пост главы государства Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью.

Также он поприветствовал победу Камилы Харрис — кандидата в вице-президенты в команде Байдена.

Я знаю Джо Байдена как решительного сторонника нашего Альянса и надеюсь на тесное сотрудничество с ним, — написал он в Twitter.

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.

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