Глава НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к кандидату на пост главы государства Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью.

Также он поприветствовал победу Камилы Харрис — кандидата в вице-президенты в команде Байдена.

Я знаю Джо Байдена как решительного сторонника нашего Альянса и надеюсь на тесное сотрудничество с ним, — написал он в Twitter.

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 7, 2020

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.