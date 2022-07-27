FT: оборонным компаниям США Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей FT: оборонные компании США Raytheon и Lockheed Martin столкнулись с дефицитом запчастей

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Продукция фирмы Raytheon

Ведущие американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin столкнулись с дефицитом запчастей и нехваткой рабочей силы. В компаниях уже пересмотрели прогнозы на 2022 год по прибыли в сторону понижения, сообщает Financial Times.

Изданию дал комментарий на этот счет исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз.

Мы определенно не удовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале... Заказы были незаурядные, их осуществление — не очень, — рассказал он.

Хэйз пояснил, что в нормальных условиях на заводах компании в 90–95% случаев имеются необходимые детали. Однако с апреля по июнь из-за проблем с цепочками поставок заводы оказались обеспечены деталями лишь наполовину.

Также в Raytheon и Lockheed подтвердили, что не смогли компенсировать потери из-за отсутствия сотрудников в начале года, когда многие заражались «омикроном». В компаниях сомневаются в успешном решении в 2022 году проблемы с дефицитом деталей и недостатком рабочих рук.

При этом долгосрочные перспективы в Raytheon и Lockheed видят оптимистичными. На это указывает рост заказов от западных правительств. Как отметил Хэйз, покупателей интересуют системы ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, крылатые ракеты «Томагавк» и глушители нового поколения.

Ранее стало известно, что компания Lockheed Martin намерена в два раза нарастить производство ПТРК Javelin. Ежегодно будет выпускаться до четырёх тысяч единиц этого оружия, заявил глава компании Джим Тайклет. По его словам, у компании нет опасения, что её продукция окажется излишней после завершения конфликта на Украине — в мире есть другие регионы, где указанный вид вооружения востребован.