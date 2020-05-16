Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом

Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом. По его словам, люди в стране, особенно в домах престарелых, стали слишком уязвимы перед новой инфекцией.
Государство могло снизить уровень риска для пациентов домов престарелых. К сожалению, федеральное правительство в своём роде проигнорировало некоторые знаки того, что происходит, и в целом реагировало очень и очень медленно, а на ситуацию в домах престарелых особенно, — цитирует Моллота RT.
На сегодняшний день уровень смертности от коронавируса в некоторых домах престарелых США достигает 30–50%.
Я думаю, что гораздо большее должно было быть сделано для подготовки домов престарелых, для расширения их штата не только при пандемии, но и за несколько лет до неё, — добавил он.
NEWS.ru информировал ранее, что учёным из США удалось найти блокирующее коронавирус на 100% антитело. Об этом сообщил доктор Генри Джи из компании Sorrento Therapeutics.