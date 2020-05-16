Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом

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О том, почему криптовалюта лучше, чем деньги, которые выпускают центральные банки, рассказал писательнице Джоан Роулинг глава корпорации SpaceX Илон Маск. Диалог между знаменитостями произошёл в Twitter.

Дело в том, что автор «Гарри Поттера» написала о своём полном непонимании вопроса биткоинов. Она обратилась к подписчикам и попросила разъяснить ей суть криптовалюты. Мне все объясняют, что такое биткоин,...