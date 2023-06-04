Экс-советник Пентагона: военные ВСУ оценили готовность Зеленского к жертвам Полковник Макгрегор: в ВСУ поняли, что Зеленский готов жертвовать тысячами военных

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ни во что не ставит жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они теперь понимают, что глава государства готов бросать их на убой тысячами, отметил он в блоге на YouTube.

Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники, — подчеркнул Макгрегор.

Он считает, что военнослужащие ВСУ уже задумались об устранении президента, который бездумно жертвует ими.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не может в настоящее время начать контрнаступление, поскольку не располагает необходимым для этого количеством оружия. Он указал, что за последний месяц Зеленский посетил большое количество стран из-за необходимости получить больше вооружений.