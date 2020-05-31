Экс-советник Обамы увидела русский след в американских протестах

https://static.news.ru/photo/f15cb61c-a39a-11ea-b0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com

Сьюзан Райс, советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы, считает, что за волной беспорядков, прокатившихся по Соединённым Штатам и спровоцированных гибелью афроамериканца при задержании, может стоять Россия.

Райс подчеркнула, что в массовых акциях принимают участие как «сосредоточенные на реальной боли и неравенстве» мирные жители, так и экстремисты, пытающиеся превратить протесты в «нечто совершенно иное». Экс-советник сказала в беседе с FoxNews, что основывается на своём опыте, делая заявление о возможном участии России в провокациях во время акций.

Это же прямо русский сценарий. Я не удивлюсь, узнав, что они подстрекали некоторых из этих экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, узнав, что они финансируют это каким-то образом, — заявила Райс.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес CNN из-за того, что канал обвинил «российских агентов» в организации беспорядков в американских городах.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.