Джо Байден осудил происходящие в США протесты

https://static.news.ru/photo/bdf4bf9a-a313-11ea-a5dc-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNN/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джо Байден осудил жестокость протестующих в ходе беспорядков, происходящие во многих городах Соединённых Штатов после того, как полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорджа Флойда.

Байден при это подчеркнул право американцев выступать против несправедливости.

Протестовать против такого зверства правильно и необходимо. Это чисто американский ответ. Но сжигание районов и бессмысленные разрушения таковым не являются. Насилие, которое ставит под угрозу жизни, таковым не является, — написал Байден в Facebook.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвера Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флойда.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате протестов в американском городе Индианаполис (штат Индиана) погиб по меньшей мере один человек и трое получили огнестрельные ранения.