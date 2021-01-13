Два новых штамма коронавируса выявили в США

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Американские учёные заявили об обнаружении двух новых штаммов SARS-CoV-2, развившихся на территории США.

Об этом говорится в отчёте медицинского центра Университета Огайо, передаёт ТАСС. Один из штаммов схож с британским. Эту разновидность выявили только у одного больного и пока судить о её распространённости нельзя, отмечают учёные.

Второй штамм с тремя мутациями в последние недели активно циркулировал в городе Колумбус. Специалисты считают, что этот вирус более заразен, чем другие формы.

Главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер отметил, что у учёных недостаточно информации, чтобы судить об эффективности имеющихся вакцин против новых штаммов. Специалист призвал общественность не реагировать слишком остро на новости о мутациях патогена. Исследователи полагают, что обнаружение новых разновидностей коронавируса в США подтверждает гипотезу о появлении новых штаммов по всему миру.

В середине декабря 2020 года в Великобритании обнаружили мутировавшую версию коронавируса, распространяющуюся на 70% быстрее предшественника. При этом пока нет свидетельств того, что новый штамм опаснее с точки зрения тяжести течения болезни и смертности.

12 января стало известно об обнаружении уникальной формы SARS-CoV-2 в России. Штамм открыла группа учёных из четырёх институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью, передавал NEWS.ru. В апреле пациентка проходила химиотерапию и заразилась COVID-19 в больнице. Часть мутаций описываемого вируса совпадает с британским. Новая комбинация генов опасна тем, что она позволяет патогену очень быстро размножаться и нейтрализует антитела.