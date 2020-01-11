https://static.news.ru/photo/891ab6d2-35c5-11ea-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Друзья детства и юности первой леди США Мелании Трамп рассказали о том, какой она была, пока росла, в Словении. Об этом сообщило британское издание express.co.uk со ссылкой на BBC NEWS.

Одна из давних подруг Мелании Трамп художница Джерка Сантех поделилась тем, что всегда удивлялась целеустремлённости своей подруги.

Ей было около 16 лет, когда она начала думать о том, чем она будет заниматься, когда вырастет. У неё было совершенно конкретное представление, кем она будет, и это невероятно для такой молодой девушки, поэтому я знала, что она сделает что-то особенное, — привели слова Джерки Сантех в издании.

Бывшая школьная учительница Мелании Трамп Нена Бедек рассказала, что её ученица была очень скоромной. Она добавила, что знала о любви Мелании к миру моды.

Мелания всегда с нетерпением ждала, когда её мама принесёт домой модные журналы. Поэтому я поняла, что девочка любит индустрию моды и, возможно, свяжет с этим свою жизнь, — процитировали Нену Бадек.

Также своим мнением поделились друзья юности Мелании — фотограф Стейн Джерко и обладательница титула «Мисс Словения» Наташа Пинза. Они подтвердили, что первая леди США очень милая, скромная и невероятно красивая женщина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Интернете появились слухи о проблемах в отношениях Дональда Трампа и Мелании Трамп.