Друзья детства и юности первой леди США Мелании Трамп рассказали о том, какой она была, пока росла, в Словении. Об этом
Одна из давних подруг Мелании Трамп художница Джерка Сантех поделилась тем, что всегда удивлялась целеустремлённости своей подруги.
Ей было около 16 лет, когда она начала думать о том, чем она будет заниматься, когда вырастет. У неё было совершенно конкретное представление, кем она будет, и это невероятно для такой молодой девушки, поэтому я знала, что она сделает что-то особенное, — привели слова Джерки Сантех в издании.
Бывшая школьная учительница Мелании Трамп Нена Бедек рассказала, что её ученица была очень скоромной. Она добавила, что знала о любви Мелании к миру моды.
Мелания всегда с нетерпением ждала, когда её мама принесёт домой модные журналы. Поэтому я поняла, что девочка любит индустрию моды и, возможно, свяжет с этим свою жизнь, — процитировали Нену Бадек.
Также своим мнением поделились друзья юности Мелании — фотограф Стейн Джерко и обладательница титула «Мисс Словения» Наташа Пинза. Они подтвердили, что первая леди США очень милая, скромная и невероятно красивая женщина.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Интернете появились слухи о проблемах в отношениях Дональда Трампа и Мелании Трамп.
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