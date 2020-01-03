https://static.news.ru/photo/f5252fea-3072-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Дональд и Мелания Трамп Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес своей жены послужили поводом для появления слухов о разладе в семье американского лидера.

В ходе недавнего мероприятия Республиканской партии Трамп говорил о раненом конгрессмене Стиве Скализе и рассказал, что жена пострадавшего плакала, когда узнала о произошедшем. При этом американский президент отметил, что его супруга, Мелания Трамп, не стала бы так реагировать.

Я имею в виду, что не многие жёны будут так реагировать на трагедию. Я знаю, что моя не будет, — сказал он.

Общество было удивлено таким заявлением. Многие американцы уверены, что в отношениях главы Белого дома и его супруги происходит разлад, передаёт Teleprogramma.pro .

Ранее NEWS.ru писал, что в США вышла первая полноценная биография супруги президента Дональда Трампа Мелании под названием «Свободна, Мелания: неавторизованная биография». Её автор, эксперт по первым леди Кейт Беннет, со ссылкой на источники в окружении миссис Трамп рассказала о том, что президент и первая леди спят на разных этажах в Белом доме, объяснила политическое значение нарядов Мелании и степень её влияния на решения мужа.