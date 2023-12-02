Домашний волк растерзал трехмесячного ребенка во время игры NYP: в США домашний волк насмерть загрыз младенца на глазах у родителей

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В штате Алабама в США домашний волк насмерть загрыз трехмесячного ребенка во время игры на глазах у родителей, пишет The New York Post. Животное было помесью хищника и собаки. Ребенка тут же отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

По данным издания, днем в пятницу, 1 декабря, питомец приблизился к лежавшему на полу грудничку и укусил. Попытки взрослых отогнать волка оказались тщетны. Подробности о семье и другие детали произошедшего не разглашаются, так как ведется расследование, цитирует издание заявление правоохранителей.

В конце ноября бультерьер два не загрыз 65-летнюю хозяйку в квартире на востоке Москвы. Инцидент произошел, когда женщина попыталась запретить пятилетнему псу хватать еду со стола. Она в очередной раз попыталась отогнать его рукой, однако животное в ответ начало ее кусать — сначала за ягодицу, а затем за палец. Хозяйке собаки удалось выскочить на лестничную клетку, где ей помогли соседи, вызвавшие скорую помощь. Пострадавшая была вынуждена остаться в больнице под наблюдением врачей.

В Московской области бультерьер набросился на четырехлетнюю девочку и ее няню. Бойцовая собака сорвалась с поводка и искусала лицо ребенка. Животное также откусило палец женщине.