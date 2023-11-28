В Москве бультерьер едва не загрыз хозяйку Mash: бультерьер покусал хозяйку на востоке Москвы

Фото: Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

Пятилетний кобель-бультерьер по кличке Джон едва не загрыз 65-летнюю хозяйку на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел, когда женщина попыталась запретить псу хватать еду со стола.

Канал отмечает, что пес не реагировал на замечания хозяйки и продолжал хватать еду со стола. Тогда женщина попыталась отогнать его рукой, однако животное в ответ начало ее кусать — сначала за ягодицу, а затем за палец. Хозяйке пса удалось выскочить из квартиры, ей помогли соседи, вызвавшие скорую помощь, пишет Mash. По его данным, в настоящее время женщина находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила, что в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа бультерьер вырвал поводок из рук хозяина и набросился на четырехлетнюю девочку и ее няню. По данным ведомства, бойцовая собака искусала лицо ребенка. Как передает Telegram-канал «Типичное Одинцово», животное также откусило палец женщине. Одинцовская городская прокуратура проводит проверку и оценивает исполнение требований законодательства хозяином бультерьера об ответственном обращении с животными.