Собака разорвала лицо четырехлетней девочке и откусила палец няне В Подмосковье бультерьер напал на четырехлетнюю девочку и ее няню

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В Московской области бультерьер набросился на четырехлетнюю девочку и ее няню, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, бойцовая собака сорвалась с поводка и искусала лицо ребенка. Как передает Telegram-канал «Типичное Одинцово», животное также откусило палец женщине.

По предварительной информации, примерно в 11 часов 40 минут 24 ноября 2023 года в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа собака породы бультерьер вырвала поводок из рук хозяина и набросилась на четырехлетнюю девочку и женщину, которая сопровождала ее на прогулке, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным канала, сейчас родители пострадавшей ищут мальчика, который стал свидетелем нападения. Одинцовская городская прокуратура проводит проверку и оценивает исполнение требований законодательства хозяином бультерьера об ответственном обращении с животными.

Ранее в Орске стая бродячих собак чуть не загрызла молодую женщину. Несколько агрессивных псов напали на нее во дворе дома. Собаки не реагировали на крики женщины и пытались ее искусать. Спастись от животных ей удалось, сев в свой припаркованный автомобиль. Только после этого собаки убежали на поиски другой жертвы.