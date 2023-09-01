«Требуем прекратить вакханалию»: когда МИД РФ «отвоюет» свои здания в США Посол Антонов потребовал вернуть здания, украденные у России в Америке ровно шесть лет назад

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов

В последний день августа 2017 года власти США решили захватить здания, принадлежавшие российскому государству, — в них работали наши дипломаты. Под удар попали консульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В четверг посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал вернуть все объекты. Что именно и как было захвачено, и смогут ли стороны найти компромисс — в материале NEWS.ru.

В чем посол Антонов обвинил правительство США

В четверг посол РФ Анатолий Антонов призвал вернуть все объекты нашей дипломатической собственности. По его словам, за последние шесть лет посольство направило Госдепу сотни обращений по этому поводу. Однако на все были получены отказы.

«Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США», — заявил Антонов в Telegram-канале диппредставительства.

Посол напомнил, что в 2017 году правительство США резко ограничило деятельность российских консулов и дипломатов. Все это происходило под предлогом слухов о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Антонов напомнил, что в итоге доказательств причастности России к победе Дональда Трампа предъявлено в итоге не было, однако отнятую собственность Москве никто не вернул.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джон Дарем

Антонов возмущен тем, что американская администрация до сих пор не позволила оценить состояние изъятой шесть лет назад недвижимости.

Как уже сообщалось, американские спецслужбы на основании слухов о связях Трампа с Россией следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца перед выборами 2016 года. После победы Трампа в президентской гонке спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет расследовал так называемое российское дело и в результате не обнаружил никаких свидетельств сговора.

В мае этого года стало ясно, что у ФБР не было оснований для начала расследования о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года. Такое выводы содержатся в докладе спецпрокурора США Джона Дарема.

Какое российское имущество было арестовано

Первый арест произошел еще 29 декабря 2016 года. Тогдашний президент Барак Обама велел опечатать поместье Килленуорт недалеко от Нью-Йорка, приобретенное советским правительством еще в 1954 году, а также дачный комплекс посольства в штате Мэриленд, в сотне километров от Вашингтона.

По мнению Антонова, правительство США по-рейдерски заблокировало суверенные объекты российской собственности, сняв с них дипломатический иммунитет.

31 августа 2017 года власти США велели россиянам закрыть консульство в Сан-Франциско, а также а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Спустя два дня сотрудники ФБР обыскали здания, после чего все они были опечатаны и с тех пор остаются закрытыми.

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

«Соединенные Штаты грубо нарушили основополагающие нормы международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года. Кроме того, попрали собственное законодательство, посягнув на принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный Конституцией США», — возмущается Антонов.

Доцент Дипломатической академии МИДа Иван Сурма в разговоре с NEWS.ru отметил, что ограничение доступа к своей недвижимости нарушило нормальную работу нашей дипмиссии. А многочисленные жалобы в суд, которые затем подавали наши дипломаты, всякий раз наталкивались на отказ.

Фото: Twitter.com/DanRodricks Загородная резиденция в штате Мэриленд

«В США превалирует национальное законодательство над международным. Им плевать на международные законы. Когда мы обращаемся в суд, там начинают происходить парадоксальные вещи. Судьи говорят, что это „не в нашей компетенции“, не было захвата имущества, а было всего лишь ограничение доступа, а такие дела должны рассматривать другие структуры. Дела о возврате собственности, тем более российской, не входят в юрисдикцию штатов», — пояснил Сурма.

С чего началась дипломатическая война США и РФ

Напомним, в конце 2016 года Вашингтон ввел санкции против Москвы, обвинив ее в «хакерских атаках на американские политические институты». Были высланы 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике, и закрыт доступ на загородные резиденции в Мэриленд и Нью-Йорк. В ответ на это МИД РФ предложил зеркальный меры: выслать 35 американских дипломатов и запретить им пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору на северо-западе Москвы и кладом на Дорожной улице.

С тех пор между двумя столицами началась «война посольств». Стороны шаг за шагом закрывали объекты друг друга и сокращали штатную численность представительств.

Когда Россия вернет дипломатическую недвижимость

За последние 6 лет предпринималось много попыток наладить отношения и восстановить статус-кво, однако они не привели к желаемым результатам, пояснил NEWS.ru зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Андрей Бакланов. По его словам, атмосфера может измениться лишь после завершения СВО, либо после смены американской власти.

«Здесь просматривается вариант „вдолгую“. Либо усиление наших позиций и завершение кампании на Украине принудит американцев пересмотреть свою стратегическую линию и вернуться к нормальным форматам общения, или же произойдет перегруппировка групп влияния внутри власти в самих США», — считает Бакланов. Когда Россия вернет дипломатическую недвижимость.

Вашингтон и Москва могут заключить закулисную сделку

В свою очередь, американист Борис Межуев допускает, что компромисс по вопросу недвижимости может быть найден гораздо раньше, чем начнется общая оттепель в наших отношениях. В интервью NEWS.ru он предположил, что Москва и Вашингтон ведут непубличные торги, в том числе и по этому поводу. Требование Антонова вернуть похищенные объекты может быть одним из элементов этого торга, допускает эксперт.

«Судя по косвенным признакам, идут какие-то переговоры, и явно закулисно. От нас что-то требуют, но и Россия выдвигает свой набор. Все это могут включить в некое пакетное соглашение. Думаю, в него входит обмен заключенными, к примеру, это Пол Уилан, плюс другие взаимные претензии. Не исключаю, что американцам будет проще удовлетворить российские претензии в сфере дипломатической собственности. Поэтому могут и вернуть», — предположил Межуев.

Американские политики боятся возмущения простых избирателей, настроенных против России, а также гнева своих партнеров за пределами страны, поэтому не хотят, чтобы информация о переговорах с Москвой перетекла в публичную плоскость, поясняет эксперт.

«В свою очередь, посол Антонов дал понять, что Москва не боится общественного резонанса, не боится ситуации, когда факт переговоров будет обнародован. А вот в Госдепе вынуждены этого опасаться. Он может оказаться в неудобном положении, если вдруг выяснится, что он ведет переговоры с россиянами, тем более в предвыборный период», — заявил Межуев.

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